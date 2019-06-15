Мультипликатор: мультфильм «Ну, погоди!» пользовался популярностью у зэков

Москва, , 12:48 — REGNUM Известный мультипликатор Владимир Тарасов рассказал о популярности популярного мультсериала «Ну, погоди!» у заключенных, об этом 13 июня сообщает издание Говорит Москва.

Тарасов работал совместно с режиссером мультфильма Вячеславом Котёночкиным над 17 и 18 эпизодами, он отметил, что в студию приходило огромное количество писем от заключенных.

«В своё время, выступая по телевидению, он [Котёночкин] обратился к зрителям — у кого есть какие мысли по поводу следующих похождений волка и зайца, присылайте письма. И хлынул огромный поток писем на телевидение! Запаковали их в шесть огромных мешков. Там были, в том числе, письма из мест заключения», — отметил мультипликатор.

Отбывающие тюремные сроки придумывали свои сюжеты на тему о приключениях волка и зайца, многие из них были очень смешными, отмечает Тарасов.

«Я считаю, что Вячеслав Михайлович Котёночкин — лучший мультипликатор всех времён и народов. Он ухитрился очень точно попасть в менталитет русского народа. Котёночкин точно абсолютно создал русский фольклор в образе зайца и волка«, — резюмировал художник.

Напомним, мультсериал «Ну, погоди!» по данным ВЦИОМ, стал самым популярным мультфильмом среди жителей России, второе место заняли «Каникулы в Простоквашино», «Маша и медведь» удостоилась третьей строчки рейтинга.

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