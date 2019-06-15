Брэдли Купер может заменить Ди Каприо в новой картине Гильермо дель Торо

Вашингтон, , 12:47 — REGNUM Известный актер Брэдли Купер может снятся в картине Гильермо дель Торо «Аллея кошмаров», об этом 15 июня сообщает издание Variety.

На главную роль в фильме ранее претендовал другой известный актер — Леонардо Ди Каприо, но в последствие он отказался от участия в проекте из-за несогласия с условиями сделки.

В настоящее время Купер ведет переговоры для возможности участия в фильме, съемки которого стартуют осенью 2019 года.

Фильм будет основан на романе Уильяма Гремшэма. Экранизация произведения впервые состоялась в 1947 году, тогда вышел фильм «Аллеи» выполненный в популярном в те годы жанре «нуар».

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