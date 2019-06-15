Суббота, 15 Июня 2019 года
12:47:42 МСК

Брэдли Купер может заменить Ди Каприо в новой картине Гильермо дель Торо

Культура

Съемки стартуют осенью 2019 года

Вашингтон, 15 июня 2019, 12:47 — REGNUM  Известный актер Брэдли Купер может снятся в картине Гильермо дель Торо «Аллея кошмаров», об этом 15 июня сообщает издание Variety.

На главную роль в фильме ранее претендовал другой известный актер — Леонардо Ди Каприо, но в последствие он отказался от участия в проекте из-за несогласия с условиями сделки.

В настоящее время Купер ведет переговоры для возможности участия в фильме, съемки которого стартуют осенью 2019 года.

Фильм будет основан на романе Уильяма Гремшэма. Экранизация произведения впервые состоялась в 1947 году, тогда вышел фильм «Аллеи» выполненный в популярном в те годы жанре «нуар».

Читайте ранее в этом сюжете: Альмодавр получил «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинематограф
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить