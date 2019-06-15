Бари Алибасов уедет в Казахстан

Москва, , 12:11 — REGNUM Известного музыкального продюсера Бари Алибасова могут вывезти на реабилитацию в Казахстан. Об этом сообщил ИА REGNUM Вадим Горжанкин, PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» со ссылкой на Бари Алибасова-младшего.

По мнению сына Алибасова, восстановление здоровья музыкального продюсера должно проходить именно в Казахстане. Отца поддержит и группа «На-На», которая планирует провести тур по Казахстану, чтобы быть рядом с Бари. Сейчас концертный директор принимает заявки на концерты и формирует предварительный график выступлений.

Как отметил солист группы «На-На» Владимир Политов:

«Трагедия еще больше сплотила всех участников группы «На-На». Я, Слава Жеребкин, Леня Семидьянов и Миша Игонин активно работаем над новой программой, гастролируем. С группой все хорошо. Не верьте самым разным слухам».

«На период длительной реабилитации отцу пойдет на пользу горный воздух и максимальное уединение. Как только произошла трагедия, мы неоднократно получали слова поддержки и конкретные предложения о помощи, как со стороны самых простых казахов, так и со стороны высокопоставленных представителей власти Казахстана. Отец и Казахстан понятия неразделимые. Сейчас мы серьезно рассматриваем предложение о его реабилитации в одном из санаториев Казахстана располагающемся в труднодоступном горном районе. На случай экстренной госпитализации имеется вертолетное сообщение», — рассказал сын Бари Алибасова.

«В данный момент отец проходит комплексное обследование в НИИ им. Склифосовского. В понедельник врачи обещают сообщить подробную информацию о его состоянии здоровья и сроки перевода из реанимации в палату», — подытожил Бари-младший.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алибасов по ошибке вместо сока выпил жидкость для прочистки труб «Крот». Алибасов получил химические ожоги пищевода, верхних дыхательных путей и желудка. Несколько дней он находился в реанимации, в том числе в состоянии медикаментозного сна.

Стоит отметить, что Бауыржан Каримович Алибасов имеет татаро-казахское происхождение — сын казаха и татарки, рожденный в одном из регионов КазССР — Восточно-Казахстанской области. Детство и юность артиста прошли в Казахстане.