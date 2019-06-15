В Санкт-Петербурге открывается Международная театральная олимпиада

Санкт-Петербург, , 12:01 — REGNUM 15 июня на площади Островского в Санкт-Петербурге будет дан старт одному из самых масштабных мероприятий Года театра в России — Международной театральной олимпиаде. По замыслу организаторов, это превратится в грандиозный городской праздник, который развернется на всей территории от Невского проспекта до площади Ломоносова. Центром главных действий и представлений станет знаменитый Александринский театр. Уже в первый день, 15 июня, петербуржцы увидят яркие спектакли нескольких знаковых коллективов из России и Европы. Так Театр Titanick из Германии представит свою версию «Firebirds», а голландская труппа Close-Act покажет страшных чудовищ в металлических шарах в шоу «Malaya». Также свои последние достижения в области уличного искусства продемонстрируют театр «летающих барабанщиков» Transe Express из Франции и театр КТО из Польши.

Красочными зрелищами порадуют поклонников этого жанра и российские коллективы — театры «Огненные люди», «Эскизы в пространстве» и Центр имени Вс. Мейерхольда.

На олимпиаде, которая продлится до середины ноября, выступят коллективы из 21 страны. Они покажут более 50 оригинальных представлений.