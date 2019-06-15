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Российский анимационный фильм «Ёжик и медвежонок» получил приз «Диснея»

Культура

Вместе с призом, авторам мультфильма достались €5 тыс

Москва, 15 июня 2019, 11:47 — REGNUM  Российский мультипликационный проект «Ёжик и медвежонок» удостоился приза «Диснея» во время презентации проектов кинорынка MIFA, об этом 13 июня сообщает Ассоциация анимационного кино.

Награду, которая включала в себя €5 тыс., получила, присутствовавшая на церемонии, продюсер проекта Соня Горя.

Напомним, презентация анимационных проектов является одним из ключевых событий кинорынка MIFA. В общей сложности в конкурсной программе соревновались более 500 проектов со всего мира.

Проект «Ёжик и медвежонок» — это анимационный сериал, один эпизод которого продолжается пять минут. Всего авторы проекта планируют создать 4 сезона по 10 серий в каждом.

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