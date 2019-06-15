Российский анимационный фильм «Ёжик и медвежонок» получил приз «Диснея»

Москва, , 11:47 — REGNUM Российский мультипликационный проект «Ёжик и медвежонок» удостоился приза «Диснея» во время презентации проектов кинорынка MIFA, об этом 13 июня сообщает Ассоциация анимационного кино.

Награду, которая включала в себя €5 тыс., получила, присутствовавшая на церемонии, продюсер проекта Соня Горя.

Напомним, презентация анимационных проектов является одним из ключевых событий кинорынка MIFA. В общей сложности в конкурсной программе соревновались более 500 проектов со всего мира.

Проект «Ёжик и медвежонок» — это анимационный сериал, один эпизод которого продолжается пять минут. Всего авторы проекта планируют создать 4 сезона по 10 серий в каждом.

Читайте ранее в этом сюжете: В детском мультсериале «Моя маленькая пони» появится лесбийская пара