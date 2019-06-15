Суббота, 15 Июня 2019 года
11:47:04 МСК

Алсу стала народной артисткой Башкирии

Культура

Певица выступила на фестивале в Уфе

Уфа, 15 июня 2019, 11:46 — REGNUM  Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров присвоил певице Алсу звание народной артистки республики, об этом 14 июня сообщается на сайте регионального министерства культуры.

Исполнительница в день получения почетного звания выступила в столице Башкирии, городе Уфе на фестивале «Сердце Евразии».

Помимо Алсу почетные звания были также присуждены другим артистам: солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков и основатель группы «Аргымак» Ринат Рамазанов удостоились звания заслуженных артистов Башкирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Дочь Алсу не собирается «обращать внимание на разговоры»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Музыка
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить