Алсу стала народной артисткой Башкирии

Уфа, , 11:46 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров присвоил певице Алсу звание народной артистки республики, об этом 14 июня сообщается на сайте регионального министерства культуры.

Исполнительница в день получения почетного звания выступила в столице Башкирии, городе Уфе на фестивале «Сердце Евразии».

Помимо Алсу почетные звания были также присуждены другим артистам: солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков и основатель группы «Аргымак» Ринат Рамазанов удостоились звания заслуженных артистов Башкирии.

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