Альмодавр получил «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля

Мадрид, , 10:51 — REGNUM Испанский кинорежиссер Педро Альмодавр стал обладателем премии Венецианского кинофестиваля «Золотой лев», об этом 14 июня сообщается на официальном сайте мероприятия.

Отмечается, что награда была присуждена за заслуги кинорежиссера, за его труд на ниве киноискусства на протяжении всей его жизни.

Сам Альмодавр был очень доволен присужденной наградой, с Венецианским кинофестивалем у него связаны теплые воспоминания — именно здесь в 1983 году состоялся его режиссерский дебют.

Напомним, Международный Венецианский кинофестиваль был учрежден в 1932 году, что делает его старейшим кинофестивалем в мире. Главным призом здесь является «Золотой лев».

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