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Рок-группа «Мегаполис» записала новый сингл на стихи Жака Превера

Культура

Альбом рок-группы выйдет в начале 2020 года

Москва, 15 июня 2019, 10:35 — REGNUM  Известная российская рок-группа «Мегаполис» записала песню «Три спички» на стихи французского поэта и сценариста Жака Превера, об этом 15 июня сообщает Национальная служба новостей.

Новая композиция войдет в очередной альбом творческого коллектива, выход которого запланирован на начало 2020 года.

«Хочу сказать, что мы продолжаем активную фазу работы над новым альбомом. Его выход намечен на начало следующего года. И мы вновь обращаемся к поэзии авторов разных времен и стран», — отметил член группы Олег Нестеров.

Группа «Мегаполис» впервые исполнит свою новую песню в клубе «16 тонн» в Москве, выступление запланировано на 22 июня.

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