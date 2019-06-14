Театр Волкова получит статус особо ценного объекта до 1 сентября

Ярославль, , 16:28 — REGNUM Театр им. Федора Волкова в Ярославле получит статус особо ценного объекта культурного наследия России в ближайшее время. Об этом рассказал председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин на странице СТД в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Только что получил радостное для меня и, уверен, всех нас известие: президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин дал поручение правительству до 1 сентября подготовить и внести проект указа о включении Российского государственного академического театра им. Ф. Волкова в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия Российской Федерации», — написал глава СТД Александр Калягин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, весной художественные руководители ярославского театра им. Волкова и Александринского театра в Санкт-Петербурге вышли с инициативой объединения театров, которая получила резко отрицательную оценку ярославской общественности и Союза театральных деятелей. Противником объединения выступил и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Как сообщал ранее ярославский губернатор, Владимиру Путину было предложено придать статус особо ценного объекта ярославскому театру, который считается первым публичным театром в России и ведет свою историю от представлений труппы Федора Волкова. Губернатор называл это предложение «нашим». Александр Калягин пишет, что инициатива по присвоению статуса ярославского театра исходила от него.

«Я благодарен Владимиру Владимировичу за то, что он так оперативно и мудро откликнулся на мое предложение по повышению статуса старейшего театра России. Не сомневаюсь, что этот статус позволит театру решить многие проблемы и создаст лучшие условия для реализации творческого потенциала, который, я знаю это точно, у волковцев огромный», — написал Александр Калягин.

Глава СТД поздравил коллектив Волковского театра и всех ярославцев с этим решением. Статус особо ценного объекта культурного наследия прямо запрещает какую-либо реорганизацию такого учреждения.

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