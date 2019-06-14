Памятник Станиславу Говорухину может появиться у входа во ВГИК

Москва, , 16:29 — REGNUM Памятник известному режиссеру РФ Станиславу Говорухину может быть установлен у входа во Всероссийский государственный институт кинематографии им. Герасимова (ВГИК). С таким предложением к ректору института Владимиру Малышеву обратился спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента 14 июня.

У входа во ВГИК уже установлены памятники другим известным выпускникам — режиссерам Андрею Тарковскому, Геннадию Шпаликову и Василию Шукшину. Монумент в память Станислава Говорухина может быть установлен рядом с ними, отметил Володин.

«Самое главное, чтобы оставалась наша память о нем, человеческая… Потому что памятники — это ориентиры в нашем безбрежном море суждений, взглядов, решений, чтобы мы ориентировались на таких людей, на их поступки, на их наследие», — сказал Володин.

Как передавало ранее ИА REGNUM, режиссер, народный артист РФ, глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин ушел из жизни 14 июня 2018 года. В его честь уже названа набережная Яузы в Москве, а депутаты Госдумы, где в последние годы трудился Говорухин, назвали в его честь парламентский киноклуб.

«Это тот человек, который был талантлив во всем — и творчестве, и в политике. Это достойный сын нашей страны. Он делал все для того, чтобы она была сильной, всегда боролся за справедливость независимо от того, было это в кино, в политике, в общественной деятельности», — отметил Володин.