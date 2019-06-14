Пятница, 14 Июня 2019 года
23:36:30 МСК

Презентация книги Дмитрия Теткина в Музее истории фотографии

Культура

Одна встреча из серии бесед об арт-критике, посвященных презентации книги Дмитрия Теткина «Прогулки по полям» в Музее истории фотографии

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Презентация книги Дмитрия Теткина в Музее истории фотографии
Андрей Еделькин ©
Дмитрий Теткин на презентации своей книги в Музее истории фотографии

Санкт-Петербург, 14 июня 2019, 23:36 — REGNUM  Пятая встреча из серии бесед об арт-критике, посвященных презентации книги Дмитрия Теткина «Прогулки по полям», состоялась 12 июня 2019 г. в Музее истории фотографии (Санкт-Петербург).

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Андрей Еделькин ©

Презентация книги прошла в формате мастер-класса, где после коротких выступлений авторов книги, прошла свободная дискуссия с собравшимися. Перед гостями мероприятия выступил Юрий Александрович Француз, социолог, который прочел мини-лекцию про понимание критики с точки зрения социологии.

В этот раз в дружелюбном музее фотографии обсуждали визуальную сторону книги: что такое вёрстка и книжный дизайн, как вообще мыслится книга в «посткнижной цивилизации», может ли вёрстка выступать как смысловой элемент. В продолжение темы обсуждали, как именно можно писать про фильмы, фотографии, картины, то есть автор говорил с читателями о философии критики визуального. И о том, что же именно остаётся за пределами нашей речи.

Подробнее о мероприятии — здесь и здесь.

Читайте ранее в этом сюжете: Дмитрий Тёткин: «Творчество — это единственное, что нам остается»

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Жизнь ИА REGNUM
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