Dream Theater в Петербурге: театр не одного актера

Евгений Рыбкин, , 22:06 — REGNUM

Эта неделя запомнилась любителям тяжелой музыки громким выступлением легендарного в своём жанре коллектива, прогрессив-метал-группы из США — Dream Theater.

Группа была образована в 1985 году тремя студентами музыкального колледжа Беркли. В первое время коллектив носил название Majesty. После того как группа была сформирована, ребята бросили учёбу, чтобы сконцентрироваться на творчестве. Их первый альбом вышел в 1989 году.

Более чем за 30 лет своего существования коллектив успел выпустить 14 полноценных альбомов, а также концертные сборники и множество синглов. Состав Dream Theater периодически менялся, музыканты то уходили, то возвращались обратно и брали в руки совершенно другой инструмент. Были это разногласия внутри коллектива или поиск творческого пути — не важно, ведь это не помешало группе объехать с концертами буквально весь земной шар!

Dream Theater выступали как сольно, так и в составе крупнейших рок-фестивалей. Музыканты выходили на сцены Финляндии, Великобритании, США и Латинской Америки, были на Японских островах и вот спустя 4 года американцы вернулись к нам в Россию, чтобы порадовать отечественную публику и представить свой новый альбом «Distance over Time». Корреспондент ИА REGNUM посетил концерт знаменитой группы и готов поделиться впечатлениями.

Прежде чем рассказать о концерте Dream Theater в Петербурге на сцене клуба «А2», хочется сделать небольшое лирическое отступление. До начала мероприятия мне удалось пообщаться с одним из посетителей клуба. Интеллигентный мужчина рассказал мне, как начинал свою «концертную карьеру» с таких легенд рока, как Deep Purple, AC/DC и Rainbow. Как совершенно случайно познакомился с творчеством героев этого вечера и полюбил их музыку. По его словам, тот уровень звука и энергетики, который способны подарить своим поклонникам Dream Theater, сопоставим с названными выше коллективами. Я поверил на слово, а чуть позже убедился сам.

С чего лучше начать своё выступление? С томительного ожидания в полной тишине, с фонограммы собственных композиций или с весёлой мелодии, знакомой во всём мире? Dream Theater выбрали третий вариант, чем моментально зарядили зал, заставили улыбаться и аплодировать. Под восторженные возгласы и громкие аплодисменты музыканты вышли на сцену и… стали играть музыку. Не жечь, не угорать, не кричать в микрофон, а именно — «играть». Я понял, о чём говорил мой собеседник ранее. Dream Theater — музыкальный коллектив потрясающего уровня качества. Во всех аспектах!

Представьте человека, который регулярно несколько раз в месяц ходит на концерты. Он, кажется, видел уже всё! И поэтому он вечно чем-то недоволен — то звук подводит и вокалиста не слышно, то бубнящая бас гитара заглушает своих коллег по сцене, то свет настроен отвратительно и т. д. и т. п., а тут, он неожиданно для себя не находит ни единого повода, чтобы придраться. Прекрасный яркий свет, обжигающий кожу, освещает всю сцену. Чистый звук из колонок не только позволяет различить каждую ноту, но и буквально развивает волосы мощными потоками низких частот. И конечно же, нельзя не обратить внимание на самих артистов. Да-да, не просто музыкантов, а именно артистов! Ребята не только превосходно исполняли собственные композиции, но и прекрасно играли, как со зрителями, так и с фотографами.

Всего сет музыкантов состоял из 10 композиций, как с нового альбома «Distance Over Time», так и старых хитов. Если брать среднестатистическую группу, то это крайне маленький сет, но если вспомнить, что это Dream Theater, чьи треки растягиваются порой на 16 минут бездонного музицирования, то жаловаться не приходится.

По признанию многих фанатов, концерт пролетел для них просто мигом, и они даже не успели опомниться, как выходили из зала с магнитиком или футболкой. Хотя и негативные моменты слушатели тоже отметили. В частности, их расстроило состояние здоровья вокалиста Джеймс ЛаБри, который признался, что вышел на сцену после отравления. К слову, такое у него не в первый раз. Тем не менее он стойко отыграл концерт, вдохновлённый невероятной отдачей своих коллег. Джон Петруччи бегал по сцене и зажигал публику, Джон Маянг восхищал своим умением укрощать бас, а Майк Манджини своей игрой снял опасения многих поклонников, переживавших после ухода ударника Майка Портного.

Прежде чем поставить точку в повествовании, мне бы хотелось ещё раз рассказать о публике. С каждым годом мне гораздо приятнее видеть в зале трезвые лица, которые пришли послушать музыку, а не «накидаться» алкоголем до беспамятства. И в этот раз публика оказалась по-настоящему петербургской. Никто не валялся у бара в полусонном состоянии, люди танцевали, а парочки обнимали друг дружку. Пришедшие на музыкальный концерт люди наслаждались американским творчеством и получали удовольствие от жизни. Вместе с музыкантами у них получилось создать незамысловатое, но любопытное представление.

P.S.: на разогреве у Dream Theater выступили две группы — казанские хэви-металлисты Acid Venom и петербургские хард-рокеры Reds’Cool. К сожалению, у меня нет возможности рассказать об их сете в деталях, обе группы заслуживают отдельного материала. Скажу лишь, что наши рокеры постепенно начинают ловить ту волну, на которой уже катаются многие зарубежные команды.

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