В детском мультсериале «Моя маленькая пони» появится лесбийская пара

Лос-Анджелес, США, , 14:19 — REGNUM В детском зарубежном мультсериале «Моя маленькая пони» в рамках месяца гордости ЛГБТ-сообщества появится первая лесбийская пара, сообщает портал Insider 13 июня.

В эпизоде под названием «Последний крестовый поход» зрители познакомятся с двумя тетушками — Холидей и Лофти, которые являются опекунами одной из героинь сериала, пегаса Скуталу. Эти герои — не вымысел режиссера: тетушки появились во вселенной говорящих пони в 2017 году, на страницах книг франшизы.

https://twitter.com/mktoon/status/1138191374841331712

Автор и продюсер сериала Майкл Фогель подтвердил в своем блоге в социальной сети Twitter, что между Холидей и Лофти романтические отношения. В последующих интервью Майкл отметил, что «Моя маленькая пони» — мультфильм о детской дружбе и принятии тех, кто на тебя не похож, поэтому создателям шоу казалось важным показать, что любовь может быть разной.

Эпизод появится в эфире в ближайшую субботу, 15 июня 2019 года.

Июнь — традиционный «месяц гордости» для представителей сексуальных меньшинств. Многие медиакомпании проводят специальные акции, приуроченные к месяцу гордости и посвященные участникам ЛГБТ-сообщества. Например, разработчики компьютерной игры Sims 4 добавили для пользователей игровой контент с символикой ЛГБТ.

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