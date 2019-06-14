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Новый клип Тейлор Свифт набрал за 6 часов более 1,3 млн просмотров

Культура

Исполнительница назвала дату выхода своего нового альбома

Вашингтон, 14 июня 2019, 13:03 — REGNUM  Певица из США Тейлор Свифт опубликовала клип на свой новый сингл You Need To Calm Down (Lyric Video). Ролик был опубликован 13 июня на официальном YouTube-канале исполнительницы.

С момента публикации ролик набрал уже около 1,36 млн просмотров. Свифт также сообщила дату релиза своего нового альбома «Lover», он выйдет уже этим летом — 23 августа 2019 года.

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Напомним, совместный клип Тейлор Свифт и исполнителя Брендона Ури на песню «ME!», опубликованный 25 апреля 2019 года, набрал на YouTube уже более 207 млн просмотров.

Читайте ранее в этом сюжете: Клип Тейлор Свифт и Брендона Ури набрал 26,5 млн просмотров за 8 часов

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