Концерт Disturbed в Петребурге: свет и борьба с наркотической зависимостью

Евгений Рыбкин, , 13:51 — REGNUM

Большинство жителей России знает серию гоночных симуляторов Need For Speed, которые приобрели широкую популярность своими саундтреками. Многие из нас модифицировали честно выигранные в гонках автомобили, чтобы потом соревноваться на них в безлюдных городах США и выплескивать скопившийся азарт. Во многом приятное времяпрепровождение за игрой скрашивала шикарная музыка, в основу которой ложились композиции самых известных артистов своего времени.

Одним из этих артистов была американская индастриал-метал группа Disturbed, чья композиция «Indestructible» стала олицетворением культовых игр. Разумеется, это далеко не самое важное достижение рокеров. Но достаточно отличительное. Всего за время своего существования команда продала свыше 35 миллионов дисков, неоднократно возглавляла чарт Billboard 200 и заработала статус одной из самых популярных групп современности. Их последний альбом показал, что музыкантам свойственна рефлексия о трагичных событиях внутри индустрии, которые обрушились на музыкальный мир за последние несколько лет. Корреспонденту ИА REGNUM удалось посетить концерт Disturbed. Это шоу оставило у меня самое теплое послевкусие среди всех выступлений, что я видел за последнее время.

Петербургский стадион СКК — одна из самых крупных площадок города на Неве, и предполагалось, что в нем камню негде будет упасть, когда появились первые афиши с анонсом концерта. На деле, к указанному времени площадка внизу была заполнена на 1/3, а на сидячих местах и вовсе мерцали силуэты раз в 30 мест. В этом можно обвинить наличие разогрева, но, забегая вперед, отмечу, что ситуация не сильно изменилась и после выхода главных героев вечера.

Перед их появлением на сцену вышли бразильские прогрессив-металисты Noturnall. Музыканты выглядели и вели себя, как классические представители «сложного и едкого» рока. Хедбэнгинг, геройские лица во время соло, поднятая вверх «коза» — главные атрибуты молодой команды, чье творчество сочетает в себе элементы Dream Theаter, Dragon Force и Sepultura. Всего их сет состоял из пяти композиций. Особенного бума во время сета публика не устроила. Самыми запоминающимися моментами стал перфоманс пулденс актрисы и акцент вокалиста Тияго Бьянчи.

«Знай одну вещь — мы обаятельно вернемся. Русские похожи на бразиличей. Вы — чумовые. Спасиба», ­— сказал лидер бразилийцев перед уходом за кулисы.

Проводя разогрев легкими овациями, аудитория осталась ждать выхода Disturbed. После Noturnall в СКК стало чуть больше народу, но не намного. Но этого хватило, чтобы создать шум, от которого даже за пределами арены стало известно, когда началось основное шоу. Начали Disturbed с новой композиции «Are you ready», что в целом соответствовало настроению. Жарко в прямом и переносном смысле стало после первых аккордов, отчего знаменитая мантия вокалиста Дэвида Дреймана была благополучно выкинута почти сразу.

Всех собравшихся музыканты назвали своими «братьями и сестрами», а после добавили «наша кровь…». И если бы такая «кровь» текла в жилах всех людей в мире, то земляне не нуждались бы в вечном двигателе. Такая «кровь» — эта чистая энергия, сила, бесконечный поток эмоций.

«Здравствуйте. Я надеюсь, что ваш английский в порядке, потому что я хочу говорить с вами и знать, что вы меня поймете. Сейчас на нас льется много всякой ерунды с телека, и я хочу, чтобы вы знали. Все это чушь! Здесь живут прекрасные люди. К черту политиков, сегодня здесь только рок-н-ролл», — такими словами Дрейман обратился к аудитории после нескольких песен.

Взрывного рока в первой части сета было действительно много. Песни перемежались между собой без долгих пауз и прелюдий, а публика неустанно прыгала и в такт трясла головой и руками под знаменитые риффы.

Особенным вечер сделала вторая часть концерта, когда артисты сместили вектор в сторону лирики. Лирики не только музыкальной, но и ораторской. Перед композицией «Reason To Fight» зал погрузился во тьму, а на экране флаг России сменился надписями, призывающими помнить всех, кто боролся с наркотической зависимостью, но проиграл эту битву.

«Друзья, вы думаете, что у звезд нет проблем? Да, у них есть слава, есть деньги, но они так же, как и все, бессильны перед своими демонами. Прошу вас, поднимите руки те, кто страдает от них, — слёзные слова Дреймана, после которых вверх взлетели сотни рук. — Посмотрите вокруг. Оглянитесь, друзья. Знайте, вы не одни!»

Этот трогательный жест сопутствовал словам, посвященным памяти вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона, актера Робина Уильямса, певца Принса, фронтмена Soundgarden Криса Корнелла и многих других друзей и коллег Disturbed. Концерт металл-группы, который всегда сопряжен с драйвом и отрывом, на несколько минут превратился в трогательную панихиду под акустическую гитару.

Во время исполнения песен темный зал освещал экран с архивными фото, в качающихся руках загорелись фонари, смартфоны и одна одинокая, но самая живая Zippo, пары тихо танцевали, не замечая никого вокруг, а вокруг ничего и не происходило. Позже акустические гитары сменяются на пианино и скрипки, и звучит еще один лиричный и очень знаменитый кавер «The Sounds Of Silence». В этот миг первые ряды фан-зоны плюют на все и просто садятся, чтобы еще на мгновение сохранить этот невероятно эмоциональный момент. В этот миг внутри СКК остановилось время, и разные люди объединились в одно целое, удивительно доброе и теплое.

Под конец сета Disturbed установили такой контакт с публикой, который лично я не видел никогда. Даже самые тихие и скромные фанаты, купившие сидячие места подальше от сцены, не остаются безучастны к шоу. После лирики музыканты вновь берут в руки электрогитару с басом и зажигают уже не вечное, а обжигающее пламя.

«А это кто там? Это очень круто! Поднимайся на сцену, давай!» — после этих слов вокалиста на сцену вышла девушка Катя. Она привлекла внимание своим костюмом, который был мультяшной копией персонажа — талисмана коллектива. — «Посиди с нами тут. Похлопайте Кате!».

Девушку после этого увели за кулисы, а в фан-зоне на последние треки внимание привлекать начали и другие. Парни снимали с себя футболки, устраивали воображаемые бои, девушки садились им на плечи и махали руками, сотни огней взлетали вверх на треке «The Light», а на финальную «Down With The Sickness» вокал Дреймана просто утопал в криках всех собравшихся.

«Спасибо, Петербург. Вы прекрасны, братья и сестры, мы обязательно вернемся», — обратились Disturbed в конце шоу.

Disturbed — это группа с очень красивой, светлой и трогательной риторикой, зажигательными и культовыми песнями, а что самое важное — большим сердцем и искренностью. Не удивительно, что в ответ они утонули в овациях и обещаниях всех собравшихся вновь посетить концерт, который оставил у них всю палитру возможных эмоций.

P. S. Отдельное обращение к администрации СКК. Друзья, вам нужно срочно изменить вашу политику приема рюкзаков в камеру хранения. Люди больше 15 минут пытаются объяснить бедным ребятам, какая из сумок в общей массе принадлежит именно им. Виной тому — отсутствие достаточного места для удобного размещения вещей. Задумайтесь, как это улучшить, потому что концертов у вас впереди еще не один десяток.

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