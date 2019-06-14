Президент «Лукойла» Вагит Алекперов удостоен высшей награды Минкультуры

Когалым, Тюменская область, , 11:57 — REGNUM Министр культуры Владимир Мединский в рамках рабочей поездки в Когалым вручил ведомственные награды группе сотрудников компании «Лукойл». Так отмечена их работа по строительству в Когалыме филиала Малого театра. Высшей награды — знак «За вклад в российскую культуру» — удостоен президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов.

Напомним, что торжественное открытие филиала Малого театра в Когалыме состоялось 22 марта. Избранные жители 65-тысячном города увидели спектакль «На всякого мудреца довольно простоты» Александра Островского с участием Ирины Муравьевой, Валерия Афанасьева, Александра Клюквина, Лилии Юдиной и постановка постановку по сказке Ханса Кристиана Андерсена «Снежная королева».

Отдельно стоит сказать о новом здании театра. Строительство новой сцены велось три года. Полностью был отремонтирован и реконструирован бывший культурно-досуговый комплекс «Янтарь». Филиал Малого театра в Сибири располагает зрительным залом на 300 мест и сценой, отвечающей всем профессиональным требованиям. Более того. интерьеры новой сцены напоминают интерьеры филиала Малого театра на Ордынке. Все это было бы не возможно без помощи компании «ЛУКОЙЛ», которая полностью финансирует этот проект. Более того, для создания эффективной театральной площадки в Когалым приедут актеры из Малого театра: здесь им будет предоставлена квартира. Сибирский город также должен стать центром для подготовки и «продвижения» молодых артистов: здесь будут проходить мастер-классы, выпускники театральных вузов показывать свои дипломные спектакли, состоятся и премьеры.

Заметим, что Когалым сегодня вовсе не заштатный российский город. И хотя на языке ханты Когалым значит «гиблое место» и официальный статус города получен только в 1985 году, сейчас благодаря размещению в городке производств нефтегиганта «ЛУКОЙЛ» это процветающего место. Достаточно указать на спортивно-культурный комплекс «Галактика» с океанариумом с акулами, скатами, пираньями, с аквапарком с волновым бассейном для серфинга, с кинозалами, ресторанами, магазинами, боулингом, скалодромом, с детским катком и даже с оранжереей из семи садов, представляющих флору различных зон мира.