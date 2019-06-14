Пятница, 14 Июня 2019 года
11:41:03 МСК

Мадс Миккельсен снимется в фильме Томаса Винтерберга про пьяных учителей

Культура

Съёмки картины уже стартовали в Дании

Копенгаген, 14 июня 2019, 11:40 — REGNUM  Актер Мадс Миккельсен снимется в новой картине режиссёра Томаса Винтерберга. Об этом 14 июня сообщил датский портал DK.

Фильм будет называться Druk. Отмечается, что его съёмки уже стартовали в Дании, впоследствии они продолжатся в Швеции. Производство картины обойдётся в $5 млн. В центре повествования будут находится учителя старших классов школы, которые попытаются проверить теорию о том, что постоянная небольшая степень опьянения может раскрыть способности человеческого разума. В итоге эксперимент приведёт к неожиданным результатам.

Читайте также: Деятели культуры призвали жителей немецкого Гёрлица не голосовать за АдГ

Напомним, в 2019 году на экраны выйдет картина «Поступь хаоса», в которой Мадс Миккельсен исполнил роль второго плана. Актёр также поучаствовал в создании игры Death Stranding геймдизайнера Хидео Кодзимы, релиз которой запланирован на 8 ноября 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Кевин Смит поблагодарил Криса Хэмсворта за толстого Тора

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинематограф
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить