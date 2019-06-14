Мадс Миккельсен снимется в фильме Томаса Винтерберга про пьяных учителей

Копенгаген, , 11:40 — REGNUM Актер Мадс Миккельсен снимется в новой картине режиссёра Томаса Винтерберга. Об этом 14 июня сообщил датский портал DK.

Фильм будет называться Druk. Отмечается, что его съёмки уже стартовали в Дании, впоследствии они продолжатся в Швеции. Производство картины обойдётся в $5 млн. В центре повествования будут находится учителя старших классов школы, которые попытаются проверить теорию о том, что постоянная небольшая степень опьянения может раскрыть способности человеческого разума. В итоге эксперимент приведёт к неожиданным результатам.

Читайте также: Деятели культуры призвали жителей немецкого Гёрлица не голосовать за АдГ

Напомним, в 2019 году на экраны выйдет картина «Поступь хаоса», в которой Мадс Миккельсен исполнил роль второго плана. Актёр также поучаствовал в создании игры Death Stranding геймдизайнера Хидео Кодзимы, релиз которой запланирован на 8 ноября 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Кевин Смит поблагодарил Криса Хэмсворта за толстого Тора