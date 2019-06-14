Рон Уизли и Драко Малфой: вернутся ли актеры во франшизу «Гарри Поттера»?

Орландо, США, , 11:42 — REGNUM Актеры Руперт Грин и Том Фелтон готовы вернуться к ролям волшебников во франшизе фильмов о «Гарри Поттере», сообщает Entertainment Week 13 июня.

Бывшие исполнители ролей Рона Уизли и Драко Малфоя посетили открытие тематической части парка аттракционов в штате Флорида (США), посвященной приключениям в магическом мире Гарри Поттера. В ходе интервью они сообщили журналистам, что вернулись бы к съемкам в продолжении франшизы даже бесплатно:

«Абсолютно», — отвечает Фелтон, — «Я бы даже сделал это бесплатно, но… в общем, да, я бы с удовольствием».

Руперт Грин соглашается с ним. Однако оба актера отмечают, что сейчас, возможно, им бы подошли роли их отцов — Артура Уизли (его прежде играл Марк Уильямс) и Люциуса Малфоя (Джейсон Айзекс).

Отметим, что среди кинематографистов не умолкают слухи об экранизации восьмой книги (точнее, пьесы) Джоан Роулинг «Гарри Поттер и проклятое дитя», куда актеры могли бы вернуться в своих прежних ролях.

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Новый аттракцион в Universal Orlando открылся 13 июня 2019 года. Это модель «американских горок» под названием «Мотоциклетные приключения Хагрида». Во время прохождения аттракциона гости парка увидят Запретный лес с ловушками и волшебными существами. Том Фэлтон в демонстрационном виде рассказывает об особенностях развлечения.

Сейчас на студии Warner Bros. приостановили работу над третьей частью франшизы «Фантастические твари и места их обитания». Премьера фильма перенесена на 2021 год.

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