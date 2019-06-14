На ВДНХ большим концертом откроется Зеленый театр

Москва, , 10:17 — REGNUM 14 июня на ВДНХ после ремонта откроется одна из любимых москвичами площадок — Зеленый театр. Организаторы решили порадовать поклонников музыки большим концертом известных исполнителей. В программе вечера — известный музыкант, популярный участник телешоу «Голос» Антон Беляев, победитель в номинации «Лучший российский артист» премии MTV Europe Music Awards группа Therr Maitz, коллектив, играющий свободно во всех стилях и направлениях «Моя Мишель», дуэт гитариста и скрипача Two Siberians, звучащий как целый оркестр и, наконец, группа Sirotkin с ее меланхоличными балладами.

Этим летом в Зеленом театре ВДНХ также пройдут концерты Наргиз, Петра Налича, Пелагеи, групп «Мгзавреби», «Моральный кодекс», «Браво» и Тбилисского Патриаршего хора Кафедрального собора Святой Троицы. Несколько театральных премьер будут представлены на сцене Зеленого театра ВДНХ в рамках V международного фестиваля искусств «Вдохновение», который пройдет на ВДНХ с 5 по 21 июля. На 16 июня запланирован благотворительный концерт давних друзей ВДНХ — фонда «Я есть!». В рамках фестиваля «Городские романтики» зрители получат возможность бесплатно посетить концерты российских звезд, исполняющих музыку разных лет — хулиганских 1930-х, ностальгических 1950-х и романтичных 1970-х.