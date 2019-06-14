Вассерман: сериал «Чернобыль» — это и есть пропаганда

Москва, , 10:03 — REGNUM Анатолий Вассерман заявил, что основная задача, которая ставилась перед сериалом HBO «Чернобыль»: показать гражданам США, что «Советский Союз (а значит, и современная Россия)» являются «отвратительным злом». Об этом он написал в своей авторской колонке на сайте канала «Рен-ТВ».

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Он добавил, что сериал демонстрирует, насколько страна, обладающая ядерными технологиями, опасна «для всего человечества». Телеведущий спросил своих читателей, задавались ли они вопросом о том, почему подобный сериал был снят именно сейчас. «Это и есть пропаганда», — подчеркнул Вассерман.

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Напомним, ранее глава Минкульта Владимир Мединский заявил, что в сериале «Чернобыль» нет «ожидаемой «красной клюквы». По мнению спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкова, шоу не является «антироссийским». Глава Фонда кино Владимир Толстой сообщил, что он не увидел в «Чернобыле» ничего, «что могло бы нас как-то обидеть».

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При этом многие эксперты, в том числе ликвидаторы аварии, обвинили создателей «Чернобыля» в искажении правды, а ряд экспертов отметил, что СССР и партия КПСС показаны в сериале в резко негативном свете.

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