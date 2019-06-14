В Ивановской области открывается кинофестиваль им. Андрея Тарковского

Юрьевец, Ивановская область, , 09:36 — REGNUM 14 июня на Георгиевской площади городе Юрьевце Ивановской области открывается XIII Международный кинофестиваль им. Андрея Тарковского «Зеркало». Именно в древнем Юрьевце провел детство будущий знаменитый режиссер. В это день на площади выступят композитор Игорь Вдовин и гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян. Прозвучат оркестровые версии легендарных песен Виктора Цоя. После концерта фестиваль откроется показом фильма Алексея Балабанова «Брат». Его представят президент фестиваля режиссер Сергей Бодров и вдова Алексея Балабанова Наталья Васильева.

В основном конкурсе фестиваля «Зеркало», который будет проходить в Иваново, представлены девять фильмов. Организаторы особо подчеркивают, что свои работы предоставили участники престижных международных кинофестивалей. Критики отмечают ленты французского режиссера Натана Амброзионив «Бумажные флаги», норвежского мастера Тува Новотны «Слепое пятно», работы Эльмара Иманова «Конец сезона», «Ирина» режиссера Надежды Косевой из Болгарии «После моего ухода» Нимрода Эльдара из Израиля.

Особой гордость устроителей станет демонстрация российских фильмов, участников программы «Особый взгляд» последнего Каннского фестиваля — Кантемира Балагова «Дылда» и «Однажды в Трубчевске» Ларисы Садиловой.

Также будет показана и картина завоевавшая в Каннах главный приз — фильм «Паразиты» Пон Джун Хо.

На фестивале будет вручен приз «За вклад в киноискусство» — им будет награжден известный режиссер, президент фестиваля «Зеркало» с 2010 по 2018 год — Павел Лунгин.