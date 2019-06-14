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Фильм «Доктор сон» станет второй попыткой передать ужас «Сияния» Кинга

Культура

Премьера картины состоится в ноябре 2019 года

Лос-Анджелес, США, 14 июня 2019, 09:36 — REGNUM  Вышел первый трейлер фильма «Доктор Сон», который представляет собой новую экранизацию романа Стивена Кинга «Сияние». Ролик был опубликован 13 июня на YouTube-канале Warner Bros. Pictures.

Главную роль в картине исполнил Юэн Макгрегор, в качестве режиссёра выступил Майк Флэнеган («Игра Джеральда», «Тишина», «Окулус»). В США картина выйдет в прокат 8 ноября 2019 года, в России — 7 ноября.

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Напомним, первую экранизацию «Сияния» снял режиссёр Стэнли Кубрик в 1980 году. Стоит отметить, что картина не понравилась Стивену Кингу. Писатель отказался участвовать в рекламной кампании и заявил, что Кубрик снимал фильм ужасов, не имея должного представления об этом жанре.

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