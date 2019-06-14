Сценарист фильма «Люди в чёрном» сообщил о «кассовом провале» картины

Вашингтон, , 08:50 — REGNUM Писатель Эд Соломон заявил, что самый первый фильм «Люди в чёрном» кинокомпании Sony Pictures Entertainment до сих пор не принёс прибыли. Он опубликовал соответствующую запись на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/ed_solomon/status/1139031900931198976

Соломон, работавший над созданием сценарной адаптации оригинального «Люди в чёрном», написал, что после премьеры картины «Люди в чёрном: Интернэшнл» он получил финансовый отчёт от Sony Pictures, в котором сообщалось, что показатели прибыли фильма до сих пор в «красной» зоне. В своей саркастической публикации писатель назвал заявление Sony об отсутствии прибыли «большей научной фантастикой, чем сам фильм».

Издание отмечает, что Соломон ещё раз поднял вопрос о проблеме нежелания студий платить своим авторам даже в том случае, если картина стала блокбастером.

Читайте также: На «Кинотавре» Борис Хлебников показал эпизод сериала «Шторм»

Напомним, бюджет фильма «Люди в чёрном», вышедшего на экраны в 1997 году, составил $90 млн. Только в США картина смогла собрать более $250 млн, а сумма её общемировых сборов составила более $589 млн. Издание задаётся вопросом о том, «куда ушли все эти деньги».

Читайте ранее в этом сюжете: Другие пришельцы: антагонистами «Тёмного Феникса» должны были стать Скруллы