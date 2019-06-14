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Группировка «Ленинград» на «Открытие-Арене» попрощается с москвичами

Культура

Она хочет «дать дорогу молодым»

Москва, 14 июня 2019, 08:45 — REGNUM  14 июня на московском стадионе «Открытие-Арена» состоится грандиозный концерт легендарной группировки «Ленинград» во главе со своим лидером Сергеем Шнуровым. Это выступление входит в программу прощальных гастролей супепопулярного коллектива. Стартовал тур в Калиниграде 4 июня. Также музыканты посетят стадионы Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Екатеринбурга, Волгограда, Ростове-на-Дону. А завершится многолетняя творческая деятельность ансамбля в родном Санкт-Петербурге на Газпром Арене 12 октября.

Основатель группы и ее неизменный лидер Сергей Шнуров неоднократно призывал своих многотысячных почитателей не грустить по поводу завершения славной истории группировки.

На концерте в Москве прозвучат все знаменитые хиты последних 20 лет.

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Культурная хроника
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