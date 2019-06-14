Воронеж, 14 июня 2019, 08:21 — REGNUM Главный художник Большого драматического театра имени Товстоногова в Санкт-Петербурге Эдуард Кочергин стал обладателем главной премии Платоновского фестиваля в Воронеже. Премия вручается за «значительный вклад в культурное достояние России и Воронежской области». По утверждению губернатора Воронежской области Александра Гусева, все члены экспертного совета форума проголосовали за выдающегося советского и российского сценографа и художника Эдуарда Кочергина. Эдуард Степанович является академиком Академии художеств СССР, народным художником России, лауреатом государственных премий. На его счету не только многочисленные работы в театре, отмеченные мировыми и национальными премиями, но и несколько книг замечательных рассказов и повестей.
Театральный художник Эдуард Кочергин получил Платоновскую премию
И денежный приз в размере 1 миллиона рублей
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