Звезда «Игры престолов» сыграла в комедии Шекспира

Лондон, , 07:35 — REGNUM Актриса Гвендолин Кристи, известная поклонникам сериала «Игра престолов» по роли Бриенны Тарт, сыграла главную роль в комедии «Сон в летнюю ночь» Уильяма Шеспира. Об этом 13 июня сообщил британский портал The Stage.

Спектакль поставил режиссёр Николас Хитнер, он был показан в лондонском театре Bridge. Кристи исполнила роли Титании и Ипполиты. Стоит отметить, что постановка Хитнера далека от классической, это отметили многие критики.

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Напомним, кроме «Игры престолов» Гвендолин Кристи снялась в таких фильмах и сериалах, как «Волшебники против пришельцев», «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2», «Звёздные войны: Пробуждение силы», «Звёздные войны: Последние джедаи». В 2019 году на экраны выйдет фильм «Жизнь Дэвида Копперфильда» в котором она исполнила роль Джейн Мэрдстон.

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