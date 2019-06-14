На «Кинотавре» Борис Хлебников показал эпизод сериала «Шторм»

Сочи, Краснодарский край, , 04:42 — REGNUM Эпизод нового киносериала «Шторм» показал российский режиссёр Борис Хлебников на фестивале «Кинотавр» (Сочи).

В ролях — Анна Михалкова и Александр Робак. По словам Хлебникова, это был «макет первой серии» фильма. Премьеру «Шторма» покажут осенью 2019 г. на видеосервисе Start.

Напомним, ХХХ «Кинотавр» проходит в Сочи с 9 июня по 16 июня.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на «Кинотавре» в 2017 г. был показан художественный фильм Хлебникова «Аритмия».

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