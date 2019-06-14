Скульптор Александр Пальмин скончался в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 04:22 — REGNUM О кончине российского скульптора Александра Пальмина сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица.

«12 июня 2019 г. после продолжительной болезни на 59 году жизни скончался Заслуженный художник РФ, ректор ФГБОУ ВО «СПГХПА им. А.Л. Штиглица» с 2009 по 2014 г., профессор, скульптор Александр Анатольевич Пальмин», — говорится в сообщении.

Прощание со скульптором состоится состоятся в здании больницы № 26 ул. Костюшко, 2 в Санкт-Петербурге в 14:00 мск. Похоронен Пальмин будет на Пундоловском кладбище посёлка Янино, похороны начнутся в 15:00 мск.

Напомним, Пальмин — автор монумента «Александр Невский» в Санкт-Петербурге, рельефов для этого памятника «Невская битва» и «Перенесение мощей Александра Невского», барельефа «Смена» на стене Московского кремля.