Четверг, 13 Июня 2019 года
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Путин присвоил Бутусову звание заслуженного артиста России

Культура

Указ опубликован на портале правовой информации

Путин присвоил Бутусову звание заслуженного артиста России
Иллюстрация: Culture.ru
Вячеслав Бутусов

Москва, 13 июня 2019, 22:55 — REGNUM  Президент России Владимир Путин присвоил лидеру рок-групп «Наутилус Помпилиус» и «Ю-Питер» Вячеславу Бутусову звание заслуженного артиста России. Соответствующий указ опубликован 13 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

Этим же указом звание заслуженного артиста присвоено актрисе театра «Мастерская П. Н. Фоменко» Полине Агуреевой, известной по сериалам «Ликвидация» и «Война и мир», хормейстеру ансамбля «Русская песня» Петру Ключникову, дирижёру Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского Денису Лотоеву.

Также звание присвоено актёрам Елене Морозовой, Юрию Черкасову и Ирине Шевчук, художественному руководителю петербургского Театра юных зрителей имени А. А. Брянцева Адольфу Шапиро.

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