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Ярославская область получит от Фонда кино 15 миллионов

Культура

На них оборудуют три кинозала

Ярославская область получит от Фонда кино 15 миллионов
Тутаев

Ярославль, 13 июня 2019, 17:15 — REGNUM  Три муниципальных образования Ярославской области — Тутаев, Переславль-Залесский и поселок Некрасовское — получат по 5 миллионов рублей на оборудование кинозалов от Федерального Фонда социальной и экономической поддержки отечественного кинематографа «Фонд кино», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Приказ о распределении средств по программе поддержки кинозалов в населенных пунктах России с населением до 500 тысяч человек опубликован на сайте Фонда кино 7 июня 2019 года. В Тутаеве средства получит МУ «Социальное агентство «Молодежный центр «Галактика», в Переславле кинозал оборудуют в МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского», а в Некрасовском — в МБУ «Районный дом культуры».

Программа поддержки кинозалов включена в национальный проект «Культура» на 2019−2024 годы. В течение 5 лет Фондом будут распределяться средства на создание более 200 кинозалов по всей сране. Цели программы — увеличение доли российского кино в прокате, а также улучшение доступа россиян к киноискусству.

Читайте ранее в этом сюжете: Документальное кинолето начинается в Ярославском музее-заповеднике

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