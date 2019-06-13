Как превратить настольную игру в компьютерную: проблемы новой Baldur's Gate

Гент, Бельгия, , 17:04 — REGNUM Разработчики из Larian Studios рассказали о проблемах с разработкой новой части Baldur’s Gate. Как оказалось, правила настольной Dungeons and Dragons с трудом подходят для видеоигры, сообщил PCGamesN 12 июня.

Основатель Larian Studios Свен Винке сказал, что студия испытывает сложности с переносом системы прогрессии персонажа из настольной игры в компьютерную. Дело в том, что прокачка героя до 10 или 12 уровня в Dungeons and Dragons может занять целые недели, а в видеоиграх принято преодолевать этот рубеж за куда более короткий срок.

Тем не менее, разработчики из Larian продолжают настаивать на том, что они делают «именно игру по Dungeons and Dragons». Поэтому команда, ответственная за создание Baldur’s Gate, продолжает придумывать различные способы создания подходящей системы прогрессии.

Напомним, Dungeons and Dragons — популярная настольная ролевая игра в фэнтезийной вселенной. В каждой партии участвуют несколько игроков, один из которых выполняет роль Мастера Подземелий. Именно Мастер придумывает приключения для остальных игроков, задаёт игровые ситуации и исполняет роль всех неигровых персонажей. По мотивам Dungeons and Dragons создано множество настольных и компьютерных игр.

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