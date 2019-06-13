«Благие знамения»: как любовь и смекалка спасли сериал с маленьким бюджетом

Лондон, , 16:11 — REGNUM Команда разработчиков сериала «Благие знамения» рассказала о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться в работе. Интервью опубликовали на портале Collider 12 июня.

На вопросы отвечали режиссер шоу Дуглас Маккинон, сценарист Нил Гейман и продюсер Роб Уилкинс. По их словам, кинематографистов часто просили «приглушить амбиции», поскольку бюджет проекта и ресурсы для производства были сильно ограничены. Например, в третьем эпизоде сериала раскрывается история отношений главных героев — ангела Азирафеля (Майкл Шин) и демона Кроули (Дэвид Теннант), — на протяжении шести тысяч лет. Для одной из сцен требовались съемки в театре «Глобус» в Лондоне, где в свое время Шекспир ставил «Гамлета». Нанимать сотни людей для массовки в дорогих исторических костюмах разработчикам не разрешили; поэтому Маккинон решил сделать эпизод комичным: показать зрителям, что в зале на ранней премьере будущего мирового шедевра практически никого нет. Таким образом массовка в сцене не понадобилась.

Нил Гейман признается, что ему повезло с подбором актеров. В «Благих знамениях» играют передовые звезды кино, и при разработке сериала всем казалось, что участие таких актеров, как Майкл Шин или Бенедикт Кембербетч окажется создателям не по карману. Однако книга, по которой был снят сериал, является любимым произведением для многих жителей Великобритании, поэтому актеры соглашались сниматься в экранизации без долгих уговоров. Здесь Гейман и Маккинон также отметили, что особой удачей оказалось наличие «экранной химии» между Дэвидом Теннантом, который не читал книгу ранее, и Майклом Шином, который был поклонником «Благих знамений». Создатели сравнили игру актеров с танцем: якобы, они представляли собой единое целое существо, разделенное на две половины. Гейман напомнил, что изначально по задумке романа их персонажи — ангел и демон, — тоже были одним существом, позже разделенным на двух героев.

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Ранее Нил Гейман также рассказывал в интервью изданию SYFY, что уложиться в 6-серийный формат шоу было непросто. Ему приходилось исключать отснятые сцены и обрезать серии на четверть хронометража, поскольку у сериала был не слишком большой бюджет. Также он рассказывал, что многие локации приходилось использовать дважды. Например, сад Эдема и Голгофа — одна и та же пустыня, как и Римская крепость с Бастилией. Для сцены Французской революции декораторы смоделировали чертеж гильотины, но ее пришлось заменить звуком падающего лезвия.

Сериал «Благие знамения» вышел на платформе Amazon Prime при поддержке BBC 31 мая. Его сюжет основан на одноименной книге Терри Пратчетта и Нила Геймана. История рассказывает об ангеле и демоне, которые слишком любили человеческий мир, чтобы позволить наступить концу света.

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