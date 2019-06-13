Украинский режиссер обвинил создателей сериала «Чернобыль» в плагиате

Киев, , 15:15 — REGNUM Создатели сериала «Чернобыль» якобы без разрешения использовали видео украинского режиссера Андрея Приймаченко. Об сообщает украинское издание «Детектор медиа».

Речь идет о визуализации записи телефонных переговоров 26 апреля 1986 диспетчера ЦППЗ (центрального пункта пожарной связи) с диспетчерами ВПЧ (военизированной пожарной части) Чернобыльской АЭС.

Приймаченко сообщил, что его видео загружено в поисковой системе Google уже шесть лет, и под ним написано, кто его автор.

«Если бы они ко мне просто обратились и спросили разрешение использовать, я бы не был против, лишь бы указали авторство. Я делал это видео, рисовал графику не в коммерческих целях, а потому что давно интересуюсь темой катастрофы на Чернобыльской АЭС, и мне она близка», — заявил украинский режиссер.

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