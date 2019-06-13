Четверг, 13 Июня 2019 года
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В Мексике найдена предполагаемая аудиозапись голоса Фриды Кало — видео

Культура

До сих пор голос самой известной художницы Мексики оставался тайной для общественности

Мехико, 13 июня 2019, 15:14 — REGNUM  В Мексике обнаружена единственная известная на сегодняшний день аудиозапись с голосом, предположительно принадлежавшим художнице Фриде Кало (1907−1954). Об этом 12 июня сообщила Национальная фонотека Мексики на своей официальной странице в Twitter.

Магнитофонная запись обнаружена среди 146 тыс. материалов из архива радиостанции Televisa, переданных для оцифровки. Это отрывок из радиопередачи, в котором, как утверждается, Кало описывает портрет своего супруга, живописца Диего Риверы. Затем ведущий говорит, что это «голос, которого больше не существует — голос Фриды Кало». Он был записан в 1953 или 1954 году, а радиопередача была подготовлена после смерти художницы. Пленка пройдет дополнительные экспертизы, чтобы убедиться в подлинности находки.

До сих пор голос самой знаменитой художницы Мексики был тайной для общественности. Как сообщало ИА REGNUM, минувшей зимой в Москве прошла выставка «Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера. Живопись и графика из музейных и частных собраний», где были выставлены более 90 полотен.

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