Другие пришельцы: антагонистами «Тёмного Феникса» должны были стать Скруллы

Лос-Анджелес, США, , 15:06 — REGNUM Американский актёр Тай Шеридан, исполнивший роль молодого Циклопа в фильме «Люди Икс: Тёмный Феникс», поделился новыми подробностями о создании картины. Как оказалось, центральными антагонистами фильма должны были стать пришельцы Скруллы, сообщил Collider 12 июня.

По рассказу Шеридана, первоначальная версия сценария фильма сильно отличалась от финальной. В ней Скотт и Чарльз (Циклоп и профессор Ксавьер) отправляются в ООН, чтобы просить помощи в освобождении Джин Грей. Вдруг Джин сама появляется перед зданием ООН и начинается сражаться с местными охранниками. В ходе схватки выясняется, что все охранники — замаскированные инопланетяне Скруллы.

Неизвестно, почему создатели картины отказались от этой идеи. Вероятно, причиной послужил недавний дебют Скруллов в картине «Капитан Марвел», где они представлены положительными персонажами. Вместо них злодеями в фильме стала инопланетная раса Д’Бари во главе с их предводителем Вуком (Джессика Честейн).

Напомним, премьера «Люди Икс: Тёмный Феникс» состоялась 6 июня 2019 года. Сюжет новой картины во франшизе «Люди Икс» рассказывает о таинственной космической сущности, захватившей тело Джин Грей. В результате девушка становится Тёмным Фениксом и восстаёт против своих товарищей по команде.

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