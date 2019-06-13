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Сериал-приквел о дворецком Бэтмена покажет способности Альфреда Пенниуорта

Культура

Первая серия шоу выйдет в эфир в июле

Нью-Йорк, США, 13 июня 2019, 14:54 — REGNUM  В сеть выложили первый полноценный трейлер предстоящего мини-сериала «Пенниуорт», который представляет собой приквел к кинокомиксам о Бэтмене. Ролик был опубликован 12 июня на сайте студии DC.

Ролик раскрывает часть сюжета будущего шоу. Бывший военный Альфред Пенниуорт начинает работать на Томаса Уэйна (отца Брюса Уэйна, будущего Бэтмена). В итоге он попадает в ситуацию, когда его возлюбленную похищают враги работодателя.

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Напомним, первая серия шоу выйдет в эфир 28 июля 2019 года. Сериал «Пенниуорт» студия DC выпустила специально для американской телесети Epix.

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