Не «всякими там гаджетами»: Чувашии нужна «позитивная лента» по ЕГЭ

Чебоксары, , 14:42 — REGNUM Власти в этом году «как никогда» школьники «показывают более качественные результаты» сдачи Единого государственного экзамена. И «эта позитивная лента» «должна звучать везде и всюду». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом было заявлено сегодня, 13 июня, на очередном заседании регионального правительства.

С обсуждения итогов ЕГЭ началось заседание Кабинета министров республики. Глава Чувашии Михаил Игнатьев «для позитива, для положительных эмоций» сообщил, что ЕГЭ «наши школьники сдают в динамике намного лучше соответствующие экзамены по базовым предметам». И «эта позитивная лента», по мнению первого лица, «должна звучать везде и всюду».

"Касаясь математики: всего наши школьники, которые участвовали в сдаче Единого государственного экзамена, и набрали 80 баллов и выше — 581 студент. Не студент, школьники, — поправил сам себя Михаил Игнатьев под молчание аудитории. — По-другому говоря, каждый шестой в этом году сдал математику, можно сказать, на пять с плюсом, не скажу здесь пять с минусом: 80 баллов по математике — это очень достойный результат. А девять школьников сдали единый государственный экзамен на 100 баллов. Это во-первых. Во-вторых, касаясь другого базового предмета — это химия (химия — предмет по выбору, обязательными предметами для получения аттестата являются русский язык и математика, при. ИА REGNUM). Последние данные, которые мне министр образования докладывал, 199 школьников сдали химию 80 и более баллов. Составляет 21,4%. То есть можно сказать, каждый пятый школьник сдал химию на 80 и более баллов».

По мнению Михаила Игнатьева, «кто не пытается пользоваться, значит, всякими там гаджетами, где-то что-то у кого-то списать, у них страха нет, они уверены, что сдадут экзамен».

Министр образования Чувашии Сергей Кудряшов сообщил, что «в этом году как никогда» школьники «показывают более качественные результаты по сдаче Единого государственного экзамена»:

"У нас есть хорошая тенденция, за пять лет прирост идёт в разы. Особенно радует, что по профильной математике практически в пять раз больше стало тех, кто сдал на 80 баллови более, и это 13 балльников. Это даёт возможность поступать без экзаменов по данному профилю не только в любой вуз Чувашской Республики, но и в Российской Федерации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии известны результаты ЕГЭ по пяти предметам. 26 человек получили сто баллов, из них 13 выпускников набрали максимальное число баллов по химии, девять — по профильной математике, четверо — по истории.

В Чувашии в экзамене по математике базового уровня приняли участие 1888 человек, не смогли преодолеть минимальный порог для получения аттестата 58 человек (в 2018 году — 81 человек). 3717 выпускников сдавали экзамен по математике профильного уровня, из них 164 получили «двойку». 80 баллов и более набрал 581 выпускник (15,6%, в 2018 году — 2,4%), 100 баллов получили девять выпускников (в 2018 году максимальный балл — 96).

Читайте ранее в этом сюжете: Первые итоги ЕГЭ: 26 выпускников в Чувашии набрали 100 баллов