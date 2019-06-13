Москва, , 14:05 — REGNUM С 14 по 16 июня в парке «Красная Пресня» в Москве пройдет Фестиваль Турции. В нем примут участие более 150 артистов, певцов, танцоров, поваров и ремесленников. На территории парка будут воссозданы главные архитектурные достопримечательности, представлены самые привлекательные туристические места, легендарные традиции, ремесла и искусство. Благодаря реалистичным декорациям можно увидеть потрясающие достопримечательности Стамбула в миниатюре — дворец Топкапы, подвесной мост через Босфорский пролив, Девичью башню и многие другие.

Любители настоящего шопинга смогут посетить московский вариант Гранд-базара в Стамбуле. Здесь можно будет приобрести знаменитые сладости, керамику ручной работы, оригинальную посуду, качественный текстиль, ароматные специи и сувениры.

Одним из самых ярких зрелищ станет демонстрация масляной борьбы. Перед схваткой борцы обильно смазывают тело оливковым маслом, после чего их тела становятся очень скользкими. Побороть такого «скользкого соперника» очень непросто: для этого необходимо мастерство.

На специальных мастер-классах мастера из Турции научат желающих уникальной древней технике рисования на воде — эбру. При помощи тонких палочек и гребней художник придает кругам на воде абстрактные и цветочные узоры, очертания растений, птиц или рыб. Готовый рисунок можно перенести на бумагу, дерево или ткань, приложив их к поверхности воды.

На главной сцене в режиме нон-стоп будут выступать самые яркие артисты и коллективы из Турции, в том числе военный оркестр янычар «Мехтер». Это самый древний военный оркестр в мире: он был основан в 1289 году для султана Османа Гази. Музыканты оркестра по сей день выступают в эффектных костюмах времен Османской империи.

Если мы говорим о Турции, мы говорим о вкуснейшем мясе на открытом огне и других национальных блюда кухни. Гости праздника смогут отведать молодого барашка на вертеле.

Но самое главное, истинные поклонники путешествия в Турцию могут не только досконально познакомиться с различными регионами, с их заманчивыми туристическими условиями, но и выиграть благодаря квестам и активному участию в фестивале путевку в полюбившуюся страну. Впрочем, специалисты из агентств помогут любому выбрать направление и отели на Travel-market.