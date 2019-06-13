Четверг, 13 Июня 2019 года
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Джуд Лоу снимется в драме «Третий день» про таинственный остров

Культура

Режиссёром картины станет создатель фильмов «Не все собаки кусачие» и «Найти Алису»

Лос-Анджелес, США, 13 июня 2019, 13:10 — REGNUM  Джуд Лоу снимется в драматическом мини-сериале «Третий день», производством которой займутся студия Sky и канал HBO. Об этом 12 июня сообщил журнал Variety.

Шоу будет состоять из шести эпизодов, в центре повествования будет находиться мужчина по имени Сэм (Джуд Лоу), он окажется на таинственном острове, расположенном где-то у побережья Великобритании.

После того, как сотрётся грань между фантазией и реальностью, мужчине придётся вступить в противостояние с жителями острова. Режиссёром картины станет Марк Мунден («Не все собаки кусачие», «Найти Алису»).

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Напомним, в марте 2019 года на экраны вышел кинокомикс «Капитан Марвел», в котором Джуд Лоу исполнил роль Йон-Рогга — наставника Кэрол Денверс на планете Крии.

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