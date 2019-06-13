В Нью-Йорке скончалась актриса из сериала «Секс в большом городе»

Нью-Йорк, США, , 12:50 — REGNUM В США ушла из жизни актриса Сильвия Майлз, которую зрители знали по её роли в сериале «Секс в большом городе». Об этом 13 июня сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Майлз было 84 года, она умерла в машине скорой помощи, когда та везла её в больницу. Её подруга сообщила журналистам, что недавно актриса покинула дом престарелых: у неё начались проблемы со здоровьем и она заявила, что «не хочет там умирать».

Майлз родилась в Нью-Йорке 9 сентября 1924 года. Впервые на телевидении она появилась в 1960 году, в «Шоу Дика Ван Дайка». Актриса стала популярной после того, как снялась в фильме «Полуночный ковбой» режиссёра Джона Шлезингера. Зрители также запомнили её как исполнительницу роли Джесси Флориан в нуар-картине «Прощай, моя красавица» Дика Ричардса.

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Сильвия Майлз была дважды номинирована на «Оскар» за роль второго плана в этих фильмах. Стоит отметить, что она была завсегдатаем различных нью-йоркских вечеринок, в среде американского шоу-бизнеса даже появилась шутка о том, что Майлз «пойдёт даже на открытие конверта».

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