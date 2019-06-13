В Большом театре премьера одноактных балетов Баланчина и Бежара

Москва, , 12:46 — REGNUM С 13 по 16 июня на Новой сцене Большого театра состоятся премьерные показы одноактных балетов «Симфонию до мажор» на музыку Жоржа Бизе в постановке прославленного хореографа Джорджа Баланчина и «Парижское веселье» Жака Оффенбаха и Манюэля Розенталя в прочтении легендарного Мориса Бежара. Наследие французского балетмейстера на московскую сцену впервые бережно перенесли репетиторы Петр Нарделли и Кэйсуке Насуно. Дирижером-постановщиком выступил маэстро Тимур Зангиев. В главных партиях заняты Георгий Гусев, Антон Гайнутдинов, Ирина Зиброва, Игорь Цвирко, Дарья Бочкова, Виктория Якушева и другие.

«Симфонии до мажор» впервые была поставлена на сцене Большого театра в 1999 году. После девятилетнего перерыва веселая и озорная хореографическая история Баланчина вновь будет представлена взыскательной столичной публики — на этот раз как результат работы балетмейстера-репетитора Элиз Борн.