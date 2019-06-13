«Люди в черном: Интернешнл» оказался самым дешёвым фильмом франшизы

Лос-Анджелес, США, , 10:15 — REGNUM Фильм «Люди в черном: Интернешнл» стал самым дешёвым фильмом франшизы. Об этом 12 июня сообщил портал Screen Rant.

Бюджет картины составил $110 млн. Издание отмечает, что это немалая сумма, однако предыдущие фильмы порой обходились кинокомпании Sony гораздо дороже. Например, бюджет третьей части «Людей в чёрном» составил $225 млн, второй — $140 млн. Стоимость производства самого первого фильма серии составила $90 млн, однако если учитывать инфляцию за 22 года, то сегодня эта сумма превратилась бы в $143 млн.

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Напомним, фильм «Люди в черном: Интернешнл» являются спин-оффом предыдущих частей. Главные роли в нём исполнили Тесса Томпсон и Крис Хемсворт. Премьера картины в России состоялась 12 июня 2019 года.

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