Китай и Таджикистан расширят сотрудничество в сфере кино

Душанбе, , 09:02 — REGNUM Представители государственного управления кинематографии Китая и таджикистанского госучреждения «Таджикфильм» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере кино, сообщает 13 июня издание «Авеста».

Первый заместитель директора «Таджикфильм» Толиб Рахматуллоев отметил, что соглашение состоит из 17 пунктов и охватывает многие направления в сфере кинематографа, в том числе показ фильмов, сотрудничество представителей киноискусства, защиту авторских прав и другие направления.

Напомним, в декабре 2018 года в Таджикистане прошла неделя молодого кино. Каждый день зрителям показывали картины молодых кинематографистов страны — документальные и художественные фильмы.

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