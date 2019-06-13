Четверг, 13 Июня 2019 года
09:15:46 МСК

Китай и Таджикистан расширят сотрудничество в сфере кино

Культура

Кинематографисты Китая и Таджикистан планируют начать совместные съемки фильмов

Душанбе, 13 июня 2019, 09:02 — REGNUM  Представители государственного управления кинематографии Китая и таджикистанского госучреждения «Таджикфильм» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере кино, сообщает 13 июня издание «Авеста».

Первый заместитель директора «Таджикфильм» Толиб Рахматуллоев отметил, что соглашение состоит из 17 пунктов и охватывает многие направления в сфере кинематографа, в том числе показ фильмов, сотрудничество представителей киноискусства, защиту авторских прав и другие направления.

Напомним, в декабре 2018 года в Таджикистане прошла неделя молодого кино. Каждый день зрителям показывали картины молодых кинематографистов страны — документальные и художественные фильмы.

Читайте также: Конкурс документального кино о Туркестане завершился в Алма-Ате

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинематограф
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить