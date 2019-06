Netflix показал первый кадр новой версии «Призрака в доспехах»

Токио, , 07:47 — REGNUM В сеть выложили первый кадр предстоящего аниме-сериала «Призрак в доспехах: SAC_2045» от компании Netflix. Изображение было опубликовано 12 июня на портале GeekTyrant.

По имеющейся информации, автором рисунка является российский художник Илья Кувшинов, который займет должность ведущего дизайнера персонажей. Стало также известно, что впервые в серии «Призрак в доспехах» будет полностью выполнен в 3D. В создании будущего сериала примет участие Синдзи Арамаки из студии Sola Digital Arts («Яблочное зернышко»).

Напомним, в качестве режиссёров сериала выступят Синдзи Арамаки и Кендзи Камияма. Последний известен любителям аниме по своей работе над фильмами «Призрак в доспехах: Сообщество крепкого государства» (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex Solid State Society, 2006) и «Спящая принцесса: Неизвестная история обо мне» (2017).

