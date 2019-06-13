Назван победитель конкурса короткометражек «Кинотавра 2019»

Сочи, Краснодарский край, , 07:26 — REGNUM Назван победитель кинофестиваля «Кинотавр» в номинации «Лучший короткометражный фильм». Церемония награждения прошла 12 июня в Сочи.

Приз в этом направлении получила лента «Топливо» режиссёра Михаила Архипова. Её сюжет рассказывает о трактористе, который отправляется за поиском топлива для своей заглохшей машины и впоследствии вступает в схватку с природой.

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Напомним, 30-й кинофорум начал свою работу 9 июня 2019 года. В конкурсной программе юбилейного «Кинотавра» участвуют 15 картин, 6 из которых являются дебютными работами.

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