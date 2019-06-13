В Южно-Сахалинске открывается театральный фестиваль «Сахалинская рампа»

Южно-Сахалинск, , 07:23 — REGNUM С 13 по 30 июня в Южно-Сахалинске будет проходить IV международный театральный фестиваль «Сахалинская рампа». На форуме свои лучшие работы покажут 15 театров из России, Финляндии, Сербии, Китая и Казахстана. Об этом сообщает портал журнала «Театр».

Программа фестиваля поделена на несколько частей. В одной спектакли публике представят театры Дальнего Востока. Это сахалинские Чехов-центр («Теркин» и «Гроза») и Театр кукол («Ромео и Джульетта»), Хабаровский ТЮЗ («Дознание» и «Неодушевленная Галина номер 2»), Театр драмы из Комсомольска-на-Амуре («Мой внук Вениамин») и Нюрбинский передвижной драматический театр из Якутии («Марба»).

В программе «Знакомые незнакомцы» — Театр «Суббота» из Санкт-Петербурга («#Прощайиюнь»), Вологодский театр юного зрителя («12 стульев»), Ростовский молодежный театр («Господин Ибрагим» и «Бумбараш»), Минусинский драматический театр («Наваждение Катерины» и «Колыбельная для Софии»).

В специальной программе зрители увидят спектакли Центра культуры «Вук Стефанович Караджич» (Белград, Сербия), Театра «Старый дом» (Новосибирск), Нанкинского городского драматического театра (Китай), Театра «АRТиШок» (Алматы, Казахстан), театра «Практика» из Москвы, Вологодского ТЮЗа.

Закроет фестиваль спектакль «Просто киносъемка» Национального театра Финляндии.