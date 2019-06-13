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Путин вручил государственные премии в области культуры и искусства

Культура

Награждение проходило в Кремле

Путин вручил государственные премии в области культуры и искусства
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий

Москва, 13 июня 2019, 06:55 — REGNUM  Президент России Владимир Путин в День России вручил в Кремле государственные премии за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности. Поздравляя собравшихся с праздником, глава государства отметил, что россияне дорожат тысячелетней историей страны, ее великой культурой и грандиозными достижениями, уникальным природным богатством, красотой её огромных просторов, разнообразием и самобытностью регионов. Владимир Путин подчеркнул, что сегодня крайне важна «сопричастность к судьбе Родины, преданность своему призванию, способность неустанно идти вперёд к вершинам профессии».

Премии удостоены композитор Родион Щедрин, писатель и литературовед Павел Басинский, пианист Николай Луганский, директор Кенозерского национального парка Елена Шатковская.

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Культурная хроника
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