Улица Ленина в Новосибирске вновь станет пешеходной, но только на неделю

Новосибирск, , 04:24 — REGNUM В Новосибирске улицу Ленина на неделю сделают пешеходной. С 24 по 30 июня здесь пройдёт первый международный фестиваль цветов, ради которого власти и собираются перекрыть улицу для проезда автотранспорта. Участие в фестивале уже подтвердили участники из Бельгии, Болгарии, Испании, Китая, Латвии, Чехии.

«Это запуск проекта, и мы хотим, чтобы со следующего года он проводился вместе с карнавальным шествием, с усилением, — цитируют «НГС Новости» начальника департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анну Терешкову. — У нас будут ставить платформы 24 числа на улице Ленина: мы перекрываем на неделю улицу Ленина, она становится таким образом пешеходной перед Днём города, и в режиме онлайн флористы будут сооружать композиции, жители будут смотреть и выбирать любимую».

Границы перекрытого участка на улице Ленина городские власти пока не обозначили. Отметим, что День города Новосибирска в этом году запланирован на 30 июня.

Напомним, что летом прошлого года в департаменте культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска заявили, что улице Ленина в пешеходной не быть, а вот перекрытой — возможно.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что летом 2017 года улица Ленина в Новосибирске в рамках эксперимента в выходные дни становилась пешеходной. Мнения горожан о необходимости городу своего Арбата разделились. Автомобилисты жаловались на недоступность улицы для транспорта, жители жилых домов, расположенных на этой улице — на шум и грязь. Были и те, кому идея пришлась по душе.

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Летом 2018 года горожане удивились, что не смогли прогуляться пешком по одной из центральных улиц. На что в департаменте культуры, спорта и молодёжной политики заявили, что разработанный дизайн-проект благоустройства не предполагает создания пешеходной улицы Ленина, но предусматривает создание благоприятной городской среды для пешеходов и двухполосную автомобильную дорогу с возможным перекрытием улицы (создания ее пешеходной) в случае проведения крупных культурно-массовых мероприятий.

Отметим, что проект пешеходной улицы в Новосибирске рассматривался ещё в 1980-х гг., когда по итогам проведения конкурса на проект пешеходной улицы Ленина победу одержал проект архитектора Алексея Журавкова. Но он так и не был реализован.