Состояние Алибасова остается тяжелым

Москва, , 14:35 — REGNUM Состояние известного продюсера Бари Алибасова медики по-прежнему оценивают как тяжелое. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает РИА Новости.

В НИИ имени Склифосовского, где находится Алибасов, заявили, что продюсер по-прежнему остается в реанимации. Накануне вечером его температура составляла 36,6 градусов, сегодня утром — 36,8

Накануне сын Алибасова — Бари Алибасов — младший сообщил, что его отец ещё три дня будет находиться под круглосуточным наблюдением врачей, чтобы исключить все риски.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алибасов был экстренно госпитализирован 4 июня, после того, как по ошибке выпил вместо сока химическую жидкость для прочистки труб. Продюсер получил химические ожоги пищевода, дыхательных путей и желудка.