Среда, 12 Июня 2019 года
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Состояние Алибасова остается тяжелым

Культура

Ещё три дня продюсер будет находится под круглосуточным наблюдением врачей

Москва, 12 июня 2019, 14:35 — REGNUM  Состояние известного продюсера Бари Алибасова медики по-прежнему оценивают как тяжелое. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает РИА Новости.

В НИИ имени Склифосовского, где находится Алибасов, заявили, что продюсер по-прежнему остается в реанимации. Накануне вечером его температура составляла 36,6 градусов, сегодня утром — 36,8

Накануне сын Алибасова — Бари Алибасов — младший сообщил, что его отец ещё три дня будет находиться под круглосуточным наблюдением врачей, чтобы исключить все риски.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алибасов был экстренно госпитализирован 4 июня, после того, как по ошибке выпил вместо сока химическую жидкость для прочистки труб. Продюсер получил химические ожоги пищевода, дыхательных путей и желудка.

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