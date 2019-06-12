Марина Каширская, , 15:12 — REGNUM

В рамках девятого Международного Платоновского фестиваля искусств в Воронеже в минувшую субботу, 8 июня, состоялся опен-эйр фестиваль «Музыка мира в Белом колодце». В этот день выступили белорусская группа Naviband, Мэнни Уолтерс (ЮАР) и певица с Фарерских островов Eivør.

Павел Ищенко © ИА REGNUM Naviband Павел Ищенко © ИА REGNUM Зрители Марина Каширская © ИА REGNUM Naviband

По традиции, фестиваль прошёл на берегу озера в меловом карьере Белый колодец в 12 километрах от Воронежа. В течение дня посетителей фестиваля из Воронежа в Белый колодец и обратно возили фестивальные автобусы.

По подсчётам организаторов, на концерте побывали 3,7 тыс. зрителей. Фестиваль традиционно завершился фейерверком на фоне меловых гор.

Павел Ищенко © ИА REGNUM Зрители Марина Каширская © ИА REGNUM Naviband Павел Ищенко © ИА REGNUM Зрители Марина Каширская © ИА REGNUM Naviband Марина Каширская © ИА REGNUM Зрители Марина Каширская © ИА REGNUM Naviband

Павел Ищенко © ИА REGNUM Naviband после выступления Павел Ищенко © ИА REGNUM Naviband Марина Каширская © ИА REGNUM Naviband Марина Каширская © ИА REGNUM Naviband Павел Ищенко © ИА REGNUM Зрители

Открывала фестиваль белорусская группа Naviband — участники «Евровидения» 2017 года и частые гости российских музыкальных фестивалей.

Коллектив исполняет инди-поп с элементами фольклорной музыки — причём как на белорусском, так и на русском языках. По словам самих музыкантов, программу для Воронеже они составляли таким образом, чтобы зрители смогли узнать их с разных сторон.

«Сейчас мы подготовили особенную программу. Мы не только фолк-группа, у нас хватает песен более популярных. Конкретно к сегодняшнему фестивалю подготовились, чтобы соединиться с природой и с этим местом», — рассказали артисты.

Мэнни Уолтерс — певец из ЮАР, который исполняет электрик-блюз и соул со своей группой. На Платоновском фестивале состоялось его первое выступление в России.

«Самые долгие 26 часов в пути. Мы были измотаны, но, когда приехали в Воронеж, почувствовали себя дома. Это напомнило мне о студенческих и университетских городках Южной Африки. Москва была потрясающей, но в аэропорту было напряжённо, а в Воронеже гораздо лучше», — поделился впечатлениями артист.

Марина Каширская © ИА REGNUM Мэнни Уолтерс Павел Ищенко © ИА REGNUM Зрители

На встрече с журналистами Мэнни Уолтерс рассказал, как начинал свой музыкальный путь, о чём он пишет песни и чем публика Платоновского фестиваля отличается от привычных ему слушателей.

«В моём родном Кейптауне у нас есть похожая площадка для выступлений, джазовый фестиваль в Йоханнесбурге проходит в похожем месте, но нигде нет сцены на фоне озера и гор.

Атмосфера отличается очень сильно. За годы, на протяжении которых я пытался общаться с людьми со всего мира через свой голос, это первый раз, когда я выступаю перед абсолютно новой аудиторией», — признался Уолтерс.

Марина Каширская © ИА REGNUM Eivør Павел Ищенко © ИА REGNUM Eivør Павел Ищенко © ИА REGNUM Eivør

Певица Eivør с Фарерских островов стала хедлайнером фестиваля. За свою творческую карьеру она записала 13 альбомов, получила 18 премий Faroese Music Awards, три премии Icelandic Music Awards и две премии Danish Music Awards. Уже несколько лет она работает над саундтреками к фильмам и сериалам («Аббатство Даунтон», «Глубоководный горизонт», «Молчание», «Последнее королевство»).

Eivør уже бывала в России с концертами, однако она призналась, что в Воронеже ей и её музыкантам оказали особенно тёплый приём.

«Я была в России несколько раз, но никогда — в Воронеже. Должна сказать, что это мой лучший визит в Россию. Мне было очень жарко, но здесь очень красиво и очень добрые люди. Мы чувствуем, что нам здесь рады, и наслаждаемся каждой секундой», — заявила певица.

Марина Каширская © ИА REGNUM Eivør Марина Каширская © ИА REGNUM Eivør Марина Каширская © ИА REGNUM Eivør Марина Каширская © ИА REGNUM Eivør

Павел Ищенко © ИА REGNUM Eivør Марина Каширская © ИА REGNUM Eivør Марина Каширская © ИА REGNUM Eivør

На встрече с прессой певица попыталась найти секрет популярности скандинавской музыки среди российских слушателей, рассказала о магии в своих песнях и о причинах, по которым её называют «фарерской Бьорк». Выяснилось, что она не считает свою музыку похожей, но с удовольствием поработала бы с Бьорк.

«Приехав с Фарерских островов, я была потрясена, узнав, что в России так интересуются скандинавской музыкой. Это совсем другая культура, однако всё равно мы слышим какое-то сходство. У группы, которая играла до этого, я узнавала какие-то звуки. Возможно, дело именно в сочетании чего-то знакомого и нового.

Мистика в моей музыке, возможно, восходит к тем местам, откуда я родом. Там темно зимой, очень много контрастов, чего-то дикого. И в то же время присутствует что-то тёплое и доброе. В своей музыке мне нравится сочетать мягкость и дикость. Возможно, поэтому она кажется мистической», — рассказала певица.

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